افتتح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، يرافقهما وفد من ممثلي الأمم المتحدة المعنيين بشئون العدالة وحماية الطفل، اليوم الأربعاء، مقر محكمة الطفل، داخل مجمع محاكم الإسكندرية الابتدائية بمنطقة المنشية.

جرت مراسم الافتتاح بحضور قيادات قضائية وتنفيذية، حيث تفقد الوزير والمحافظ أقسام المحكمة والتجهيزات التي تم إعدادها لتوفير بيئة قضائية ملائمة للأطفال، بما يراعي خصوصية القضايا المتعلقة بهم، ويضمن تقديم الخدمات العدلية وفق أحدث المعايير القانونية والإنسانية.

وخلال كلمته، أكد وزير العدل أن افتتاح محكمة الطفل يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحديث البنية التحتية للمحاكم المتخصصة، وتطوير آليات التقاضي بما يحقق العدالة الناجزة ويحفظ حقوق الأطفال، مشيرا إلى أهمية توفير بيئة داعمة تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للأطفال المتعاملين مع المنظومة القضائية.

ومن جهته، أشاد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بالتعاون القائم بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين في دعم قضايا الطفولة، مؤكدا أن إنشاء محكمة متخصصة للطفل يمثل إضافة مهمة لمنظومة العدالة بالمحافظة، ويسهم في تعزيز حماية الأطفال وتقديم الرعاية القانونية المناسبة لهم.

وتأتي محكمة الطفل في الإسكندرية ضمن جهود تطوير المنظومة القضائية المصرية، بما يتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بحماية الطفل، ويعكس اهتمام الدولة بتعزيز حقوق الأطفال وتوفير بيئة قضائية متخصصة تضمن تحقيق العدالة، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل.