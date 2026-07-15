القيادة المركزية الأمريكية: انطلاق سلسلة ضربات جوية ضد إيران

أفادت القيادة المركزية الأمريكية «CENTCOM»، بانطلاق سلسلة ضربات جوية ضد إيران، بهدف إضعاف قدراتها العسكرية المستخدمة لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وقالت في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بمنصة «أكس»: «إنه في تمام الساعة السادسة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية سلسلة من الضربات الجوية ضد إيران».

وأشارت في البيان نفسه، إلى أن الهدف من هذه الضربات، هو زيادة إضعاف القدرات العسكرية التي استخدمتها القوات الإيرانية، لمهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، وهدد بضرب ‌محطات توليد الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل، ما لم تستأنف طهران المفاوضات، في أحدث تصعيد أمريكي للصراع.

وبدأت الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنه الجيش، موجة جديدة من الضربات «لمواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز».

وأغلقت طهران المضيق مجددا بعد تجدد الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ​المزيد من تقويض الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في يونيو، بعد عدة أشهر من القتال الذي أودى بحياة ​الآلاف.

من جهته، قال الجيش الإيراني فجر يوم الأربعاء، إنه شن هجمات بطائرات مسيرة على مواقع أمريكية ​في قاعدة الأزرق الأردنية. ولم يصدر أي تعليق فوري من البنتاجون.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف منشآت أسلحة وتخزين في البحرين والكويت. ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من صحة هذه التقارير على الفور.

ونقل إعلام رسمي عن مسئولي بندر عباس القول مساء يوم الثلاثاء، إن مقذوفات أمريكية سقطت على منطقة قرب المدينة الواقعة ​على مضيق هرمز، بينما ذكرت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية الرسمية أن قذائف أمريكية سقطت على منطقة قرب مدينة سيريك بجنوب إيران.