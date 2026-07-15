أطباء بلا حدود: احتواء تفشي فيروس إيبولا في الكونغو يزداد صعوبة

قالت منظمة «أطباء بلا حدود»، اليوم الأربعاء، إن احتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية «يزداد صعوبة».

وأشارت في تقرير عبر موقعها الرسمي، إلى اكتشاف هذا التفشّي بعد ورود بلاغات عن وفيات غير معتادة في أوائل مايو في منطقة تقع شمال غرب مدينة بونيا، عاصمة مقاطعة إيتوري.

ونوهت أن الفيروس تفشّى بسرعة في منطقة تعاني من انعدام شديد للأمن، مشيرة إلى الإبلاغ عن حالات في أنحاء مقاطعة إيتوري، إضافةً إلى مقاطعتي شمال كيفو وجنوب كيفو، إضافة إلى تسجيل عشرين حالة في أوغندا المجاورة.

وحذرت المنظمة من أن تفشي إيبولا لا يزال يمثل «حالة طوارئ صحية عامة حقيقية»، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة لتوسيع نطاق الاستجابة.

وذكرت أن «سلالة بونديبوغيو من الفيروس تطرح تحديات خاصة، نظرًا للنقص الحاد في أدوات التشخيص، وعدم توفر علاجات أو لقاحات معتمدة لها».

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية قد يكون أكبر بما يصل إلى أربعة أضعاف من الأرقام الرسمية المعلنة.

وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى إصابة أكثر من 1960 شخصا في الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 700 منذ اكتشافه قبل شهرين.

لكن المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية شيكوي إيهيكويزو قال لصحفيين في جنيف إن نماذج المنظمة تشير إلى أن «حجم التفشي يبلغ ما لا يقل عن ضعفي إلى أربعة أضعاف عدد الحالات التي تم اكتشافها».