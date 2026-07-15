إيران: الحرس الثوري يوقف سفينتين على الأقل خلال الـ24 ساعة الماضية في مضيق هرمز

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن مضيق هرمز لا يزال مغلقًا، مشيرة إلى إيقاف سفينتين على الأقل خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقل موقع «إيران إنترناشيونال» عن الهيئة قولها: «لا يزال مضيق هرمز مغلقاً، وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم إيقاف سفينتين - على الأقل - بإطلاق طلقات تحذيرية من البحرية التابعة للحرس الثوري».

وذكرت وسائل إعلام أن الحرس الثوري الإيراني هدد بإغلاق «جميع ممرات التصدير الأخرى التي تنتفع منها الولايات المتحدة وحلفاؤها»، وذلك بعد أن أغلقت طهران مضيق هرمز وأعادت واشنطن فرض الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا» عن الحرس الثوري قوله في بيان إن ‌صادرات المنطقة من الطاقة «إما أن تكون للجميع أو يحرم منها الجميع».

ويقول محللون إن إيران تلمح إلى أنها قد تلجأ لجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة معها لإغلاق مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، مما ينذر بفتح جبهة جديدة ضد واشنطن ويهدد اثنين من أهم شرايين الطاقة في العالم.

وقال مسئول حوثي كبير يوم الاثنين، إن الجماعة مستعدة لإغلاق مضيق باب المندب، وهي خطوة أشار إلى أنها ربما ترفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل، إذا واصلت السعودية هجومها على اليمن، وفقا لتقرير نشر على الموقع الإلكتروني لقناة برس تي.في الإيرانية.

ويأتي أحدث تهديد للملاحة البحرية العالمية بعد يوم من إعلان الجيش الأمريكي بدء جولة جديدة من الضربات «لمواصلة إضعاف قدرات إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز».

وقالت الولايات المتحدة إن طهران هاجمت سبع سفن تجارية خلال الأسبوع الماضي، مما تسبب في مقتل أو فقدان أو إصابة ما يقرب من 12 من أفراد أطقم السفن.

وقال الجيش الأمريكي في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إنه قصف عشرات الأهداف العسكرية بالقرب من مضيق هرمز ومناطق ساحلية إيرانية. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الغارات استمرت سبع ساعات.