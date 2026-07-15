وزير التجارة العراقي: مباحثات واشنطن ركزت على الشراكة الاقتصادية

أكد وزير التجارة العراقي مصطفى العاني، اليوم الأربعاء، أن المباحثات التي جرت في البيت الأبيض ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة المستقبلية بين العراق وأمريكا، مشيرًا إلى أن بغداد تسعى للحصول على دعم واشنطن لاستكمال انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.





وقال العاني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن لقاء رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول عددًا من ملفات التعاون الاقتصادي، وسبل تذليل العقبات أمام المستثمرين الأمريكيين، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.



وأضاف أن الوفد الحكومي يضم عددًا من رجال الأعمال العراقيين، بهدف توسيع التعاون بين القطاع الخاص في العراق ونظيره الأمريكي، موضحًا أن الوفد سيعقد اجتماعًا مع غرفة التجارة الأمريكية لبحث فرص التعاون المشترك.



وأوضح أن الوفد أجرى لقاءات مع شركات أمريكية متخصصة في مجالات الري والنقل والمركبات، لبحث فرص التعاون بما يدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية في العراق، مؤكدًا أن المقترحات التي طُرحت ستخضع للدراسة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.



وذكر أن المباحثات تشمل أيضًا إعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين العراق والولايات المتحدة، إلى جانب بحث دعم واشنطن لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، بعد استكمال بغداد جميع المتطلبات الفنية الخاصة بالانضمام، بانتظار موافقة الدول الأعضاء.



وأكد العاني أن انضمام العراق إلى المنظمة من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني وتوسيع فرص الاستثمار والتجارة، لافتًا إلى أن العراق أنهى التزاماته خلال الجولة الرابعة من المفاوضات العام الماضي، ولم يتبق سوى التصويت النهائي من الدول الأعضاء.



وذكر أن قطاعي النفط والطاقة يمثلان محورًا رئيسيًا في الزيارة، مع توقع توقيع عدد من العقود مع شركات أمريكية من قبل وزارتي النفط والكهرباء، فضلًا عن مناقشة دور صندوق التنمية في تمويل مشاريع جديدة تشمل قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية، بما يسهم في نقل الخبرات الأمريكية إلى العراق.