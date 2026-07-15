محمود طاهر: نتكلم في الاحتفالات ولا نفكر في البناء على إنجاز المنتخب

علق محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، على إنجاز المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، مستنكرًا الاهتمام بالاحتفالات فقط، على حساب التخطيط للبناء على هذا الإنجاز.

وتأهل المنتخب الوطني لدور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، لأول مرة في تاريخ الفراعنة، قبل أن تودع أمام الأرجنتين بنتيجة 2-3 في مباراة شهدت جدلًا كبيرًا بسبب قرارات التحكيم.

وتولى محمود طاهر رئاسة النادي الأهلي خلال الفترة من 2014 وحتى 2017، قبل أن يخسر أمام محمود الخطيب، والذي يتولى الرئاسة حتى الآن.

وقال محمود طاهر في تصريحات إعلامية عبر قناة «الشرق»: «رسالة إلى المسؤولين أرجوكم ابنوا على نجاح مصر في كأس العالم».

وأضاف: «في 2010 وقفنا عند 3 أمم إفريقيا ولم نبني.. وعندما نحقق نجاحًا نحتفل ونعتبر أنه نهاية الطريق».

وأتم: «لدينا قوام منتخب ومدرب وطني جيد ولكت لا يوجد أحد يقول ماذا سنفعل؟.. نتكلم في الاحتفالات فقط».