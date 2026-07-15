أعلن الدكتور مدحت العدل مشاركة العرض المسرحي الغنائي "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست" ضمن الفعاليات الرسمية للدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث من المقرر تقديم العرض يوم 27 يوليو.

ويسعى العرض إلى تقديم معالجة مسرحية وفنية تحتفي بسيرة ومسيرة كوكب الشرق أمام جمهور المهرجان ونخبة من المهتمين بالحركة الفنية والثقافية العربية.

وتمزج المسرحية بين عدة أجيال، إذ تجمع ممثلين شبابا موهوبين مع خبرات فنية كبيرة، إلى جانب الدكتور مدحت العدل.

ويضم فريق العمل: المخرج أحمد فؤاد، وتأليف وتوزيع وإخراج موسيقي خالد الكمار، وألحان وإخراجا موسيقيا إيهاب عبدالواحد، والمنتجة التنفيذية إسراء طاهر، ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق آية العدل، والمنتج الفني محمد عادل، ومهندس الديكور محمود صبري، ومصممة الأزياء ريم العدل، ومدربي الأصوات الدكتورة جيهان الناصر والدكتورة إيمان حسني، ومصمم الإضاءة ياسر شعلان، ومصمم الرقصات عمرو باتريك.