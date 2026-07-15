إعلان القائمة القصيرة لمسابقة تأليف المونودراما بالدورة التاسعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي

أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، القائمة القصيرة لمسابقة تأليف المونودراما ضمن فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان، عقب انتهاء لجنة التحكيم من أعمال قراءة وتقييم النصوص المشاركة، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من كتّاب ومؤلفين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وجاءت نتائج التقييم باختيار عشرة نصوص للتنافس على جوائز المسابقة، كالتالي: "مسابقة المونودراما" للمؤلف مجدي حليم كامل عوض (مصر)، و"الساعة الأخيرة من العالم" لعبدالرزاق الربيعي (سلطنة عمان)، و"غثاء السبيل" لأيمن حافظ (مصر)، و"الوجه الآخر للنهار" لمرتضى الخطاب (مصر)، و"يطير الحمام" لمحمد بن سيف الرحبي (سلطنة عمان)، و"كلنا حمقى" لحبيب غلوم العطار (الإمارات)، و"الأم الثكلى" لمحمود القليني (مصر)، و"شرخ في جدار الزمن" لمحمد الحجيري (البحرين)، و"ارتجالية بيلاتشو" لناهد الطحان (مصر)، و"جاري التحميل" لمايا أمية (فلسطين).

وأكدت إدارة المهرجان، أن القائمة القصيرة تعكس التنوع الإبداعي الذي شهدته المسابقة هذا العام، سواء على مستوى الموضوعات أو الرؤى الفنية، مشيرة إلى أن النصوص المشاركة عكست اهتمامًا متزايدًا بفن المونودراما، وقدرته على التعبير عن القضايا الإنسانية برؤى معاصرة.

ومن المقرر أن يُعلن عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة التأليف خلال حفل ختام الدورة التاسعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما.