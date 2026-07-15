المؤبد لنجار بتهمة الاتجار في المخدرات بالبساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المتهم "محمود. ط" بالسجن المؤبد وتغريمه 200 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة البساتين.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، للمتهم "محمود ط"، نجار، في القضية رقم 22031 لسنة 2025 جنايات البساتين، إحراز جوهرًا مخدرًا "أحد مشتقات الإندازول كاربوكساميد" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًات "الفينيثيل أمين" بقصد الاتجار.

وتضمنت التحقيقات شهادة ضابط مجري التحريات، حيث شهد أنه وردت إليه معلومات مفادها اتجار المتهم بالمواد المخدرة، فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وأبصره بحوزته حقيبة بلاستيكية.

وتابع أنه قام بعملية شراء مع المتهم، فلبى الأخير طلبه، وأخرج من الحقيبة البلاستيكية آنفة البيان كيسًا بلاستيكيًا، وتبين أن ما بداخل الكيس مادة بنية يشتبه في كونها جوهرًا مخدرًا، كما أخرج من بين طيات ملابسه كيسًا بلاستيكيًا، وتبين أن ما بداخله مادة بيضاء يشتبه في كونها جوهرًا مخدرًا.

وأضاف مجري التحريات أنه أمكن ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 10 أكياس للمخدر الأول، وآخر للمخدر الثاني، ومبلغ مالي، وكذا هاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازه للجوهر المخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة، والهاتف المحمول لتسهيل تواصلاته بعملائه.



وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على 10 أكياس بلاستيكية شفافة، يحوي كل منهم على مسحوق بلوري أبيض اللون، وزنهم جميعهم 11 جرام، لأحد مشتقات الفينيثيل أمين.

وأضاف التقرير بأنه كيس بلاستيكي شفاف اللون بداخله اثنان كيس بلاستيكي، يحوي كل منهم على أجزاء نباتية بنية اللون رطبة، وزنهم جميعهم 22 جرام، لأحد مشتقات الإندازول كاربوكساميد، المخدرين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.