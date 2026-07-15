إسرائيل تتراجع عن منع هبوط طائرات التزود بالوقود الأمريكية في مطار بن جوريون بعد احتجاج واشنطن

تراجعت إسرائيل عن قرار منع هبوط طائرات التزود بالوقود الأمريكية الإضافية في مطار بن جوريون، عقب احتجاج أمريكي، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية «كان»، اليوم الأربعاء.

وذكرت الهيئة أن السلطات الإسرائيلية وافقت على الطلب الأمريكي، رغم توجيهات سابقة من وزيرة النقل ميري ريجيف، التي دعت إلى تقليص وجود هذه الطائرات في المطار؛ استجابة لمطالب إدارة مطار بن جوريون، التي أبدت مخاوف من تأثير شغلها لمواقف الطائرات في حركة السفر خلال موسم الصيف.

وأكدت ريجيف، الثلاثاء، أن طائرات التزود بالوقود الأمريكية ستواصل الهبوط في إسرائيل، لكنها أوضحت أن عدد الطائرات المتوقفة في مطار بن جوريون سيُخفض إلى العدد المتفق عليه مع الجانب الأمريكي، فيما ستُنقل الطائرات الأخرى إلى قواعد تابعة للجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع وزارة الدفاع، بهدف الحفاظ على انتظام العمليات الجوية واستمرارية حركة الطيران المدني.

وبحسب معلومات «كان»، أصدرت هيئة المطارات الإسرائيلية، صباح الأربعاء، تعليمات إلى وحدات مراقبة الحركة الجوية بالسماح لطائرات التزود بالوقود الأمريكية بالهبوط في مطار بن جوريون، في خطوة تتعارض مع التوجيهات السابقة لوزيرة النقل.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن قرار منع هبوط الطائرات الأمريكية واجه انتقادات من مسئولين في الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية، في ظل استمرار التوتر الإقليمي، الذي يستدعي الإبقاء على طائرات التزود بالوقود وأطقمها في حالة جاهزية.

وصرح مسئول رفيع في سلاح الجو الأمريكي لشبكة «كينيث نيوز»، مساء الثلاثاء، قائلًا: «مع كامل الاحترام لعطلات الإسرائيليين، فإن أمن البلاد أهم بكثير».

ووفقًا للتقارير، توجد حاليًا 34 طائرة تزود بالوقود أمريكية في مطاري بن جوريون ورامون، بعدما بلغ عددها خلال ذروة المواجهة مع إيران نحو 90 طائرة.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد بحثتا نقل جزء من هذه الطائرات إلى قواعد جوية عسكرية، إلا أنهما خلصتا إلى أن المطارين المدنيين يظلان الخيار الأنسب لاستمرار عملياتها.