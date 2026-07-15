تايوان ترصد 10 سفن و6 طائرات عسكرية تابعة للصين حول أراضيها

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رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان ست طائرات عسكرية وسبع سفن حربية وثلاث سفن رسمية تابعة للصين حول أراضيها بين الساعة السادسة صباح أمس الثلاثاء والسادسة صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن واحدة من طائرات جيش التحرير الشعبي الست دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشرقية للبلاد، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط جيش التحرير الشعبي.

ورصدت تايوان، حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 100 مرة وسفنا 156 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن الحربية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".