طفيلي يسبب إسهالا حادا يصيب آلاف الأشخاص في 34 ولاية أمريكية

قالت هيئة صحية اتحادية أمريكية، إن طفيليًا يسبب إسهالًا حادًا أصاب الآن آلاف الأشخاص في 34 ولاية أمريكية.

وأكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في واشنطن، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، تسجيل أكثر من 1600 حالة مؤكدة من "داء السيكلوسبوريا"، ويجري التحقيق في 5100 حالة مشتبه بها أخرى.

ونظرًا لأن المرض غالبًا لا يجري تشخيصه أو الإبلاغ عنه، فمن المرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بشكل كبير.

وتحقق الوكالة فيما إذا كانت سلسلة مطاعم تاكو بيل للوجبات السريعة ربما لعبت دورًا في التفشي، طبقًا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست.

وأزالت "تاكو بيل" الخس والعديد من المكونات الأخرى من قائمة الطعام في بعض فروعها الأسبوع الماضي.