وزارة الصحة في الكونغو تؤكد تجاوز حالات الإصابة بإيبولا 2000

أعلنت وزارة الصحة في الكونغو تجاوز حالات الإصابة بإيبولا 2000 حالة ، من بينها 754 حالة وفاة، وفقا لبيانات حكومية صدرت خلال الليل، في ظل ما تصفه السلطات بأنه أسرع تفش للوباء يتم تسجيله على الإطلاق.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في الكونغو أن 753 شخصا مازالوا في العزل أو في المستشفيات، في حين تعافى 366 شخصا حتى الآن.

ومازال يمثل تتبع حالات العدوى تحديا، حيث أن معدل تغطية الذين تعرضوا للفيروس مازال عند 67%.

وتكافح الكونغو تفشي فيروس إيبولا الناجم عن سلالة بونديبوجيو منذ 15 مايو الماضي.

وبعد شهرين من تفشي الفيروس، يواصل الفيروس في الانتشار بصورة سريعة تفوق قدرة مسؤولي قطاع الصحة على التتبع على الرغم من التوسع في إجراءات مواجهة الفيروس. وكانت وزارة الصحة العالمية قد قالت أمس الثلاثاء إن ما لا يقل عن 80% من حالات الإصابة الجديدة ناجمة عن سلاسل انتقال غير معروفة.