أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 1400 عسكري روسي في الحرب خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و423 ألفا و280 فردا، من بينهم 1470 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12141 دبابة، و24938 مركبة قتالية مدرعة، و45953 نظام مدفعية، و1936 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1492 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 437 طائرة حربية، و353 مروحية، و409204 طائرة مسيرة، و4906 صاروخ كروز، و34 سفينة حربية، وغواصتين، و120307 من المركبات وخزانات الوقود، و4420 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.