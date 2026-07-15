احتجاز 13 طبيبا أفغانيا وطالب طب في باكستان

ألقت الشرطة الباكستانية القبض على 13 طبيبا أفغانيا وطالب طب أفغاني واحد في مدينة ملتان بإقليم البنجاب ونقلتهم إلى مركز ترحيل، على الرغم من قول الجماعة إن طلبات تأشيراتهم لا تزال معلقة منذ حوالي عام.

وقال المحتجزون أمس الثلاثاء إن الشرطة ألقت القبض عليهم من مستشفى حكومي في مدينة ملتان قبل نقلهم إلى منشأة احتجاز في أتوك، حيث يواجهون الآن ترحيلا محتملا، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافوا أنهم قدموا طلبات للحصول على تأشيرات جديدة أو تمديد تأشيراتهم منذ حوالي عام، لكن لم يحصلوا على أي قرار نهائي من السلطات الباكستانية حتى الآن.

وقال المحتجزون إن خمسة منهم قدموا طلبات للحصول على تأشيرات دخول، بينما باقي الأطباء سعوا لتمديد تأشيراتهم الحالية. وتابع المحتجزون أن الشرطة ووكالات الأمن الباكستانية فحصت مرارا وثائقهم خلال العام الماضي، غير أن قضايا الهجرة الخاصة بهم لا تزال عالقة بدون أي حل رسمي.