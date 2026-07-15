نقابة كتاب السيناريو الأمريكية ترفع دعوى ضد استحواذ باراماونت على وارنر

رفعت نقابة كتاب السيناريو الأمريكية، أمس الثلاثاء، دعوى ضد مشروع استحواذ "سكاي دانس باراماونت " على استوديو "وارنر براذرز ديسكفري"، معتبرة أن هذا الاندماج يخالف قوانين مكافحة الاحتكار ويضر بمهنة كتابة السيناريو.

وتشكل هذه الدعوى عقبة جديدة أمام عملية الاندماج بين المجموعتين، غداة دعوى أخرى رفعتها سلطات كاليفورنيا وإحدى عشرة ولاية أمريكية غيرها، اعتراضا على إتمام هذه الصفقة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ورغم موافقة وزارة العدل الأمريكية، لا يزال البعض في هوليوود يأملون في إلغاء الصفقة.

ويخشى كثيرون أن يؤدي هذا الاندماج الذي تبلغ قيمته 110 مليارات دولار، إلى خسائر كبيرة في الوظائف في قطاع شهد عددا كبيرا من عمليات الدمج أو الصرف.

وفي حال أُبرِمت الصفقة، ستسيطر عائلة إليسون، مالكة مجموعة "باراماونت سكاي دانس" والمقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على شبكتي أخبار "سي بي إس نيوز" و"سي إن إن"، واستوديوهين سينمائيين رئيسيين هما "باراماونت بيكتشرز" و"وارنر براذرز"، بالإضافة إلى منصتي بث "باراماونت+" و"إتش بي أو ماكس".

وأشارت النقابة في الدعوى إلى أن هذه الشركة العملاقة الجديدة ستصبح "أكبر مشترٍ للأفلام والبرامج التلفزيونية الأصلية في الولايات المتحدة"، وهو ما "يُهدد السلامة الاقتصادية والإبداعية لقطاع الترفيه الأمريكي".

وتشدد "باراماونت" التي دخلت في منافسة شرسة مع "نتفليكس" للاستحواذ على "وارنر برذرز"، على أن الصفقة ستؤدي إلى ظهور منافس قوي لـ"نتفليكس" و"أمازون" و"أبل".

ولإقناع الجهات المعنية، تعهّدت الشركة إطلاق ما لا يقل عن ثلاثين فيلما سنويا، على أن تُعرض في دور السينما لمدة لا تقل عن 45 يوما.