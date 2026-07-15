روسيا تعلن استهداف موانئ أوكرانية وإصابة 4 سفن

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن ‌قواتها واصلت خلال الليل هجماتها على موانئ أوكرانية تتعامل مع شحنات مخصصة للجيش الأوكراني، مشيرة ⁠إلى أن الضربات أصابت أربع سفن.

وأوضحت الوزارة أنها استهدفت عددا من الأهداف في ميناءي أوديسا وتشورنومورسك في منطقة أوديسا الأوكرانية بأسلحة جوية موجهة بدقة ‌وطائرات ⁠بدون طيار "درونز" هجومية، بحسب وكالة رويترز

وأضافت أنها قصفت مرافق بنية تحتية للموانئ المستخدمة لتفريغ الوقود ومواد ⁠التشحيم، بالإضافة إلى خزانات وقود.

وقالت الوزارة في بيان إن أربع ⁠سفن تنقل شحنات للقوات المسلحة الأوكرانية تعرضت ⁠للقصف في ميناءي تشورنومورسك ودنيبرو-بوه.

من جهته، قال سيرهي ليساك مدير الإدارة العسكرية في أوديسا إن هجوما ‌روسيا على المدينة الأوكرانية المطلة على البحر الأسود أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأضاف ليساك عبر تطبيق تليجرام أن ثلاثة ⁠أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى عقب الهجوم. وتابع أن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وصعدت روسيا في الأيام القليلة الماضية من هجماتها على موانئ أوكرانيا في البحر الأسود ‌ضمن ⁠مجموعة موانئ أوديسا الكبرى، والتي تعتبر حيوية للتجارة الخارجية واقتصاد البلاد في زمن الحرب.

وقال أوليه كيبر حاكم ⁠منطقة أوديسا أمس الثلاثاء إن شخصين قتلا في هجوم مسائي بطائرات درونز ⁠على البنية التحتية للميناء في المنطقة. وأضاف أن سفينة ⁠مدنية ترفع علم جزر مارشال تعرضت لأضرار جراء الهجوم.

في المقابل، قال قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني، روبرت ‌بروفدي ⁠إن درونز أوكرانية ضربت 20 سفينة روسية في البحر الأسود خلال ‌الليل، ⁠من بينها 17 ناقلة نفط. وأضاف ‌بروفدي عبر تييجرام ⁠أن الأهداف شملت ناقلتي ⁠غاز وزورق قطر.