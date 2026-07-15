الحكومة الإيرانية: مقتل أكثر من 30 مدنيا في الغارات الأمريكية الأخيرة على جنوب البلاد

أفادت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، بمقتل أكثر من 30 مدنيا في الغارات الأمريكية الأخيرة على جنوب البلاد.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء: «خلال الهجمات التي استهدفت جنوب البلاد في الأيام الأخيرة، فقد أكثر من 30 مدنيًا أرواحهم. وستقف الحكومة إلى جانب الشعب بكل قوة».

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، وهدد بضرب ‌محطات توليد الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل، ما لم تستأنف طهران المفاوضات، في أحدث تصعيد أمريكي للصراع.

وبدأت الولايات المتحدة، وفقا لما أعلنه الجيش، موجة جديدة من الضربات «لمواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة لمهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز».

وأغلقت طهران المضيق مجددا بعد تجدد الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى المزيد من تقويض الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في يونيو، بعد عدة أشهر من القتال الذي أودى بحياة الآلاف.

من جانبه، قال الجيش الإيراني فجر يوم الأربعاء، إنه شن هجمات بطائرات مسيرة على مواقع أمريكية في قاعدة الأزرق الأردنية. ولم يصدر أي تعليق فوري من البنتاجون.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف منشآت أسلحة وتخزين في البحرين والكويت. ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من صحة هذه التقارير على الفور.

ونقل إعلام رسمي عن مسؤولي بندر عباس القول مساء يوم الثلاثاء، إن مقذوفات أمريكية سقطت على منطقة قرب المدينة الواقعة على مضيق هرمز، بينما ذكرت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية الرسمية أن قذائف أمريكية سقطت على منطقة قرب مدينة سيريك بجنوب إيران.