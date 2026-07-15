تفجيرات إسرائيلية تستهدف بلدات القنطرة وبيت ياحون والخيام في جنوب لبنان

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية تفجير، صباح اليوم الأربعاء، في بلدة القنطرة في جنوب لبنان. كما نفّذت عمليات تفجير فجر اليوم في بلدتي بيت ياحون والخيام في جنوب لبنان أيضا. وجرّفت الطرق المؤدية من مدينة بنت جبيل إلى بلدة مارون الرأس الحدودية الجنوبية.

كما نفّذت فجراً، عمليات تفجير ضخمة في عدد من الأودية والمنازل في بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان، وأقدمت على تجريف الطرق المؤدية من مدينة بنت جبيل إلى بلدة مارون الرأس الحدودية. وكذلك نفّذت عند الثالثة فجراً، تفجيراً ضخماً في الحي الشرقي من بلدة الخيام الجنوبية. وأطلقت النار باتجاه عدد من الأهالي الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتي مجدل زون والمنصوري في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل شنّت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من البلدات في جنوب لبنان.

واستمرّت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، بعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي ومن ثمّ تمديده في 23 أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوماً.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.