الحرس الثوري الإيراني: استهداف منشآت تابعة للأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين

قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء إنه استهدف ​ما ذكر أنها منشآت ‌قيادة وسيطرة ودعم لوجستي ومستودعات وقود ومعدات عسكرية تابعة للأسطول الخامس ​الأمريكي في البحرين.

وجاء هذا ​ردا على ما وصفها الحرس الثوري ⁠بتحركات من جانب الولايات ​المتحدة في المحيط الهندي وجهودها ​للسيطرة على مضيق هرمز وتقييد الملاحة البحرية.

وحذر الحرس الثوري من أنه في ​حال سعت واشنطن إلى عرقلة ​صادرات النفط والغاز في المنطقة عبر ‌السيطرة ⁠على الطرق البحرية، فإنه سيتم أيضا إغلاق طرق التصدير الأخرى التي تخدم مصالح الولايات المتحدة ​وحلفائها، مؤكدا ​أن ⁠صادرات المنطقة من الطاقة "إما أن تكون للجميع أو ​لا أحد".



وفي وقت سابق ​من ⁠اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار وحثت ⁠السكان ​على التزام الهدوء ​والتوجه لأقرب مكان آمن.