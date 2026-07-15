عميد علوم الرياضة للبنات بجامعة العاصمة: طلاب الفرقة الرابعة يشاركون في اكتشاف المواهب بالمدارس

قالت الدكتورة أمل عبد الله، عميد كلية علوم الرياضة للبنات بجامعة العاصمة، إن صناعة الأبطال الرياضيين تحتاج أن تبدأ منذ الصغر، وليس بعد التحاق الطالب بالكلية، موضحة أن الكليات لديهم لا تُخرج لاعبين، وإنما تُعد مدربين، ومعلمي تربية رياضية، ومتخصصين في الإدارة الرياضية.

وأضافت "عبد الله" عبر برنامج "مساء dmc”، مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة "DMC”، أمس الثلاثاء، أن اكتشاف المواهب الرياضية يحتاج أن يبدأ في المرحلة الابتدائية، وتحديدًا في الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة، باعتبارها المرحلة الأنسب لإعداد الأبطال وصقل قدراتهم، مشيرة إلى أن الدولة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه من خلال مشروع وزارة الشباب والرياضة لإعداد الأبطال الأولمبيين، إلى جانب إنشاء بنية تحتية قوية، من بينها المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

وتابعت أن هناك فجوة لا تزال قائمة في اكتشاف المواهب الرياضية، مؤكدة على ضرورة العمل على سدها، لافتة إلى أنها اقترحت وسعت إلى فكرة الاستفادة من طلاب الفرقة الرابعة بالكليات عندهم ليكونوا “كشافي مواهب” داخل المدارس، على أن يتضمن مشروع تخرج كل طالب اكتشاف المواهب الرياضية.

وأردفت أن هذا المقترح ضمن اللائحة الجديدة التي تنطلق هذا العام، لافتة إلى أن كليات علوم الرياضة لديهم، التي يبلغ عددها 28 كلية، يمكن أن تسهم في توسيع قاعدة اكتشاف المواهب الرياضية وإعداد أبطال للمستقبل.