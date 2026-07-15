بالوجون: قرار رفع إيقافي في المونديال زاد الضغوط على منتخب أمريكا

تحدث فولارين بالوجون، مهاجم منتخب الولايات المتحدة، عن تداعيات قرار رفع إيقافه خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الجدل المصاحب للواقعة انعكس سلبًا على أداء الفريق.

وودّع المنتخب الأمريكي البطولة من دور الـ16 عقب خسارته أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 4-1، في مواجهة تأثرت بأجواء الأزمة خارج المستطيل الأخضر.

وقال بالوجون في تصريحات لشبكة CBS: «اللعبة لم تكن تستحق التدخل من الأساس، لذلك صُدمت تمامًا بقرار الطرد»، مضيفًا: «لم يكن أمامي سوى تقبّل القرار ومحاولة دعم فريقي».

وأضاف: «عندما لا يكون التدخل متعمدًا، لا يجب أن يؤدي إلى طرد، لقد كانت لقطة غير مقصودة وضعتنا تحت ضغط كبير».

وعن رفع الإيقاف، أوضح: «في البداية كنت سعيدًا بالعودة، لكن بعد التفكير أدركت أن القرار سيثير الكثير من الجدل».

وتابع: «لاحظت توترًا واضحًا بين زملائي، كان موقفًا استثنائيًا، ومع اقتراب المباراة حاولت التركيز، لكن الضوضاء الخارجية صعّبت الأمور».

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قررت رفع الإيقاف عن اللاعب قبل مواجهة بلجيكا، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، خاصة بعد تقارير عن تدخل دونالد ترامب بالتواصل مع جياني إنفانتينو لإعادة النظر في العقوبة.

وأثارت الواقعة ردود فعل كبيرة داخل وخارج الملعب، قبل أن يحسم المنتخب البلجيكي المواجهة، مستفيدًا من الأجواء المشحونة، حيث احتفل لاعبوه بالهدف الأخير بطريقة ساخرة، ما زاد من تعقيد موقف المنتخب الأمريكي.