استطلاع يرصد تزايدا في إقبال الألمان على شراء أجهزة تكييف الهواء

تدفع درجات الحرارة المرتفعة في ألمانيا مزيدا من الأشخاص إلى التفكير في شراء أجهزة تكييف الهواء، حيث أظهر استطلاع أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي أن واحدا من بين كل خمسة أشخاص يعتزم شراء جهاز تكييف، مقابل 10% فقط قبل عام.

وبحسب نتائج الاستطلاع، تبرز الرغبة في شراء أجهزة التكييف بشكل أكبر بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاما، حيث يعتزم ما يصل إلى 27% منهم اقتناء جهاز. وأفاد 17% من المشاركين بأن لديهم بالفعل جهاز تكييف في منازلهم، بينما قال 60% إنهم لا ينوون شراء واحد، في حين لم يقدم 3% إجابة.

وأجرى معهد "يوجوف" الاستطلاع في 8 يوليو الجاري وشمل أكثر من 3300 شخص فوق 18 عاما، فيما شارك أكثر من 3000 شخص في الاستطلاع السابق الذي أجري في 31 يوليو 2025.

ولم يحدد الاستطلاع المقصود بمصطلح "جهاز تكييف"، إذ شمل أنظمة التكييف الثابتة المزودة بوحدة داخلية وأخرى خارجية، إضافة إلى أجهزة التكييف المتنقلة التي يجري تصريف الهواء الساخن منها إلى الخارج عبر خرطوم مخصص لذلك.