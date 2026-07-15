حرائق الغابات تعرض الملايين في الغرب الأوسط وشمال شرق أمريكا لتلوث هوائي خطير

من المتوقع أن يغطي دخان كثيف ناجم عن عدد من حرائق الغابات الكبيرة في كندا وولاية مينيسوتا مناطق كبيرة في الغرب الأوسط وشمال شرق الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مما سيعرض الملايين لتلوث هوائي خطير.

وأصدر مسؤولو ولاية مينيسوتا تحذيرا بشأن جودة الهواء ابتداء من أمس الثلاثاء حتى الجمعة المقبلة، حيث من المتوقع أن يغطي دخان كثيف الجزء الشمالي الشرقي من الولاية في ظل انتشار حرائق غابات كبيرة.

وقال دان ويسترفيلت، الاستاذ المساعدة بكلية المناخ بجامعة كولومبيا إن الجفاف الشديد مقترن بالحرارة في كندا والولايات المتحدة تسببتا في " عاصفة كبيرة للغاية أدت لظروف جافة للغاية مما وفر الكثير من الوقود لتأجيج حرائق الغابات".

وقد أظهر بحث أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تسخين الفحم والنفط والغاز يجعل اندلاع الحرائق أكثر تكرارا وحدة.