برنامج يتيح لـ30 شابا في ألمانيا تجربة انعدام الجاذبية

أعلنت وزيرة البحث العلمي والفضاء الألمانية، دوروته بير، عن برنامج يتيح لـ30 شابا وشابة في ألمانيا فرصة اختبار انعدام الجاذبية الحقيقي كما في الفضاء خلال العام المقبل، داعية اليافعين إلى التقدم للمشاركة في المبادرة التي تحمل اسم "رائد فضاء ليوم واحد".

وروجت بير للبرنامج خلال زيارتها لشركة "إيرباص" في مدينة بريمن الألمانية ضمن جولتها الصيفية، موضحة أن البرنامج، الذي يمكن اليافعين بين 15 و18 عاما التقدم إليه قريبا، يتضمن المشاركة في رحلة جوية تعرف باسم "الطيران المكافئ".

وخلال هذا النوع من الرحلات ترتفع الطائرة بشكل حاد إلى أعلى قبل أن تدخل في هبوط حاد، ما يتيح للركاب تجربة انعدام الجاذبية لمدة تقارب 20 ثانية. وقال رائد الفضاء السابق ورئيس قسم الفضاء في وزارة البحث العلمي الألمانية، توماس رايتر، إن الإحساس بانعدام الجاذبية خلال هذه الرحلات يماثل ما يشعر به رواد الفضاء على متن محطة فضائية مثل محطة الفضاء الدولية.

وقالت بير لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن شروط اختيار المشاركين "هي نفسها تماما التي يخضع لها رواد الفضاء الحقيقيون"، موضحة أن البرنامج يتضمن فحصا طبيا، واختبارا للياقة البدنية، ومقابلات شخصية، إلى جانب اختبار في المعلومات العامة.

وأضافت الوزيرة أن الراغبين في المشاركة سيتمكنون اعتبارا من الخريف المقبل من رفع مقطع فيديو لطلب الترشح عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن الموعد الدقيق والتفاصيل النهائية لم تحدد بعد.

وسيجرى في النهاية اختيار 30 مشاركا لخوض رحلة انعدام الجاذبية. وينظم البرنامج وكالة الفضاء الألمانية التابعة للمركز الألماني للطيران والفضاء. وستكون الرحلة جزءا من فعاليات عام العلوم 2027 المخصص لموضوع الفضاء.

وأعلنت بير أنها ستشارك بنفسها في الرحلة إلى جانب رائدي الفضاء الألمانيين ماتياس ماورر وألكسندر جيرست. وعندما سُئلت عما إذا كانت تشعر بالقلق، أجابت ضاحكة: "لا، إنها مُعايشَة للمغامرة".

وأعربت الوزيرة عن اعتقادها بأن المشاركين سيصبحون بعد هذه التجربة أفضل سفراء لقطاع الفضاء، وأنهم سيظلون مفتونين به، وأضافت: "سيكون رواد الفضاء قريبين منهم، وسيتمكنون من نقل تجربتهم حول ما يعنيه التواجد في حالة انعدام الجاذبية".

ويأتي إطلاق البرنامج أيضا في ظل النقص في الكوادر الشابة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث شددت بير على الأهمية الكبيرة للمهندسين في قطاع الفضاء.

ويطبق برنامج "رائد فضاء ليوم واحد" بالفعل في دول أوروبية أخرى، مثل النمسا ولوكسمبورج، حيث تحدث المشاركون هناك بحماس عن تجاربهم بعد انتهاء البرنامج.