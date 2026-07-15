موجة الحر في فرنسا ترفع استهلاك الطاقة خلال الصيف إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022

تتسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا منذ فترة طويلة، في ارتفاع الطلب على الطاقة خلال الصيف الحالي، مما يغير بعض الانخفاضات فى الاستهلاك التي أعقبت أزمة الطاقة عام 2022 إلى النقيض .

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، بأنه في فرنسا، رفعت درجات الحرارة العالية متوسط حجم ​​الطلب على الكهرباء، خلال الفترة من أبريل وحتى منتصف يوليو الجاري، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022، بحسب بيانات صادرة عن الشبكة الأوروبية لمشغلي شبكات نقل الكهرباء (إنتسو-إي).

وتعد الزيادة هي أول ارتفاع سنوي خلال هذه الفترة منذ حدوث الأزمة، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من الانخفاض.

وقد شهدت أوروبا أسابيع من الطقس الحار بصورة غير معتادة، حيث دفعت موجات الحر المتتالية درجات الحرارة لتسجيل مستويات قياسية، ما أدى إلى إجهاد شبكات الطاقة.

وكانت فرنسا قد سجلت أعلى درجة حرارة خلال فترة النهار، وأدفأ درجات حرارة ليلا على الإطلاق، في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تجاوزت 44 درجة مئوية.

وقد تسببت درجات الحرارة المرتفعة للغاية في زيادة الاهتمام بأجهزة التكييف في القارة، حيث أنفقت فرنسا 100 مليون يورو من أجل توفير 30 ألف وحدة تكييف على نحو سريع للمستشفيات بحلول أغسطس.