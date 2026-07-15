استقالة رئيس منظمة القلم الأمريكية احتجاجا على تقرير تجاهل معاناة الفلسطينيين لصالح الإسرائيليين

أعلن الروائي الإثيوبي الأمريكي ديناو منجيستو استقالته من رئاسة «منظمة القلم الأمريكية»، بعد أقل من سبعة أشهر على انتخابه، احتجاجًا على تقرير أصدرته المنظمة تناول أوضاع الكتّاب الإسرائيليين واليهود وما يتعرضون له من عزلة ثقافية متزايدة منذ اندلاع الحرب في غزة.

وأوضح "منجيستو" أن قراره جاء بسبب ما وصفه بـ "إخفاق مستمر في الدفاع عن حرية التعبير بصورة عادلة ومتساوية"، معترضًا على نشر التقرير الذي رأى أنه قد يُفهم باعتباره يضع حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في موضع التمييز، بدلًا من التعامل معها باعتبارها شكلًا من أشكال التعبير السياسي الحر.

وكان التقرير قد استند إلى مقابلات مع أكثر من 30 كاتبًا ومثقفًا إسرائيليًا ويهوديًا، تحدثوا عن تصاعد مظاهر العزلة الثقافية، وصعوبات في نشر أعمالهم، إضافة إلى حملات مضايقة إلكترونية واستبعاد من بعض الفعاليات الأدبية عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023. كما جددت المنظمة في التقرير موقفها الرافض للمقاطعات الثقافية والأكاديمية على أساس الهوية أو الجنسية.

ومن جانبها، أكدت «منظمة القلم الأمريكية» احترامها لقرار "منجيستو"، مشيرة إلى أن الاختلاف حول كيفية تطبيق مبادئ حرية التعبير لا يلغي التزام المنظمة بالدفاع عن الكتّاب من مختلف الخلفيات، حتى في القضايا التي تثير انقسامًا واسعًا داخل الأوساط الثقافية، نقلًا عن صحيفة "النيويورك تايمز".

وأتت هذه الاستقالة في وقت لا تزال فيه المنظمة تواجه تداعيات الانقسامات التي أحدثتها الحرب في غزة داخل المجتمع الأدبي الأمريكي، بعدما شهدت خلال العامين الماضيين مقاطعات وانسحابات من فعالياتها على خلفية الجدل بشأن مواقفها من الحرب وحرية التعبير.

ولا تُعد هذه الأزمة الأولى التي تشهدها «منظمة القلم الأمريكية» أو «بن أمريكا»، على خلفية الحرب في غزة، إذ واجهت المنظمة منذ أواخر عام 2023 انتقادات من عدد من الكتّاب والمثقفين الذين اتهموها بعدم اتخاذ موقف حازم إزاء استهداف الكتّاب والصحفيين الفلسطينيين. وأدى ذلك إلى انسحاب عشرات الأدباء من فعالياتها وإلغاء مهرجان «بن وورلد فويسز» الأدبي عام 2024 بعد مقاطعة واسعة من المشاركين.

ويُنظر إلى استقالة "منجيستو" باعتبارها أحدث حلقة في الانقسام الذي تشهده الأوساط الأدبية الأمريكية بشأن الحرب في غزة وحدود حرية التعبير، حيث يرى فريق أن المنظمة مطالبة بالدفاع عن جميع الكتّاب دون تمييز، بينما يعتقد آخرون أن مواقفها لم تُبدِ القدر نفسه من الاهتمام بمعاناة الكتّاب الفلسطينيين، وهو ما أعاد الجدل حول دور المؤسسات الثقافية في التعامل مع القضايا السياسية والإنسانية.

وتُعد منظمة القلم الأمريكية إحدى أبرز المنظمات الأدبية غير الربحية في الولايات المتحدة، وهي فرع من شبكة القلم الدولي التي تضم مراكز في أكثر من 100 دولة. وتعمل المنظمة على الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الكتّاب والصحفيين، ومناهضة الرقابة، وتقديم الدعم للأدباء المعرضين للاضطهاد أو السجن بسبب آرائهم، كما توثق الانتهاكات التي تستهدف حرية الكتابة حول العالم.