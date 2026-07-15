رئيس ليتوانيا يحذر من هجمات روسية محتملة

ذكر رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا أن تقارير من أجهزة الاستخبارات لبلاده تشير إلى أن روسيا ربما تخطط لهجمات على البنية التحتية للطاقة والاتصالات في بولندا أو دول البلطيق.

وقال ناوسيدا لوكالة أنباء البلطيق في مقابلة، تم نشرها اليوم الأربعاء "نحصل على إشارات من أجهزتنا الأمنية. وشددت ليتوانيا إجراءاتها الأمنية ردا على ذلك"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ونقل عن ناوسيدا قوله واصفا التهديد " (الاشارات) لا تحدد الموقع أو التوقيت بدقة، حيث أنه من المستحيل تحديد ذلك- ربما لا يكون الطرف الآخر قد أكمل عملية التخطيط. كل ما نعرفه هو التخطيط نفسه أو الهدف منه".

يأتي هذا الاعتراف بعد أن رفض وزير خارجية استونيا في أبريل تحذيرا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا يمكن أن تهاجم دول البلطيق.

وقال رئيس وزراء بولندا دونالد توسك في وقت سابق من هذا الشهر إن الأشهر المقبلة ربما تكون حاسمة، لاسيما لدول البلطيق، عندما تم سؤاله عن تهديد روسي محتمل.