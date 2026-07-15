- أجريت لشاب في مجمع الفيروز الطبي بـ480 جنيها بدلا من 70 ألف دولار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح الفريق الطبي بقسم أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية بمجمع الفيروز الطبي بمحافظة جنوب سيناء في إجراء تدخل لشاب يعاني من اعتلال عضلة القلب الضُخامي الانسدادي باستخدام تقنية SESAME (Septal Scoring Along the Midline Endocardium)، وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وبالتزامن مع إجراء Alcohol Septal Ablation، في إنجاز طبي غير مسبوق.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن نجاح إجراء تقنية SESAME لأول مرة في الشرق الأوسط يمثل خطوة جديدة في مسيرة الهيئة نحو توطين أحدث التقنيات العلاجية المتقدمة داخل منشآتها الصحية، بما يتيح للمواطن المصري الحصول على خدمات علاجية تضاهي ما يُقدم في أكبر المراكز الطبية العالمية، دون الحاجة إلى السفر خارج البلاد، ويجسد رؤية الدولة في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح السبكي، في تصريح اليوم، أن تكلفة إجراء هذه التقنية في المراكز الطبية المتخصصة بالخارج تصل إلى 70 ألف دولار أمريكي، بينما نجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية في توفيرها داخل مصر تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بتكلفة لا تتعدى 480 جنيها، بما يعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في تطوير البنية التحتية الصحية، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية، وتأهيل الكوادر البشرية، بما يخفف عن المرضى أعباء السفر والعلاج بالخارج والتكاليف الباهظة.

وأوضح رئيس الهيئة أن تقنية SESAME تُعد من أحدث تقنيات القسطرة القلبية التداخلية على مستوى العالم، وما تزال تُجرى في عدد محدود للغاية من المراكز الطبية المتخصصة عالميا، وهو ما يجعل نجاح تنفيذها لأول مرة في الشرق الأوسط داخل إحدى منشآت الهيئة إنجازا علميا وطبيا استثنائيا، يؤكد امتلاك الكوادر الطبية المصرية القدرة على التعامل مع أكثر حالات القلب تعقيدا باستخدام أحدث الأساليب العلاجية.

وأضاف أن اعتلال عضلة القلب الضُخامي الانسدادي يُعد من الأمراض التي تتسبب في تضخم غير طبيعي بالحاجز العضلي الفاصل بين البطينين، بما يؤدي إلى إعاقة تدفق الدم من البطين الأيسر إلى الشريان الأورطي، وقد يصاحبه ضيق شديد في التنفس، وآلام بالصدر، والإغماء، فضلا عن زيادة احتمالات اضطرابات نظم القلب والمضاعفات الخطيرة إذا لم يتم التدخل العلاجي المناسب.

وأشار إلى أن تقنية SESAME تعتمد على إجراء شق طولي دقيق وموجه داخل الحاجز العضلي المتضخم باستخدام القسطرة القلبية، بما يسمح بإعادة تشكيله وتقليل تأثيره في إعاقة تدفق الدم، فيما استُكملت الخطة العلاجية بإجراء Alcohol Septal Ablation لاستهداف الجزء المتضخم من الحاجز العضلي عبر أحد الشرايين المغذية له، بما يسهم في تقليل الانسداد وتحسين كفاءة ضخ القلب بصورة آمنة وفعالة.

وأكد أن هذا التدخل الطبي المتكامل يهدف إلى تحسين تدفق الدم من القلب إلى الشريان الأورطي، وتقليل الانسداد في مخرج البطين الأيسر، وتخفيف الأعراض المصاحبة للمرض، وعلى رأسها ضيق التنفس وآلام الصدر، مع تقليل مخاطر المضاعفات الخطيرة، وتحسين القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، والارتقاء بجودة حياة المرضى.

وأضاف رئيس الهيئة أن هذا الإنجاز يعكس نجاح استراتيجية الهيئة في الاستثمار المستمر في الكفاءات الطبية والتكنولوجيا الحديثة، ونقل وتوطين أحدث الخبرات العالمية داخل منشآتها، بما يمكن فرقها الطبية من إجراء أدق التدخلات القلبية فائقة التخصص وفق أحدث الممارسات العلمية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الرعاية الصحية المتخصصة إقليميا ودوليا.