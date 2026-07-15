محافظ الأقصر يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ومبادرة حياة كريمة

عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية، ومشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، بحضور المهندسة رقية حماد مدير فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وممثلي الشركات المنفذة.

وشهد الاجتماع، استعراض نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومعدلات الإنجاز بمشروعات المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، ومناقشة الموقف التنفيذي والخطط الزمنية الجارية؛ للوقوف على معدلات التنفيذ، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير المشروعات.

ووجه محافظ الأقصر، بعقد اجتماع شهري لمتابعة تنفيذ المشروعات ومراجعة البرنامج الزمني لكل مشروع، مع إعداد خطة واضحة لضمان سرعة الإنجاز والالتزام بالمواعيد المحددة.

وقدم المحافظ، الشكر للشركات التي انتهت من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، مشيدًا بالتزامها بالجداول الزمنية المقررة.