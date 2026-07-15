ماليزيا: سنرحّل أي إسرائيلي نضبطه على أراضينا

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قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن بلاده سترحّل أي مواطن إسرائيلي يُضبط داخل أراضيها، وعزا ذلك إلى عدم اعتراف ماليزيا بإسرائيل.

وبحسب صحيفة "مالاي ميل" المحلية، الأربعاء، أوضح أنور أن جميع الأجهزة الأمنية تجري تحقيقا شاملا بشأن ادعاءات تحدثت عن وجود مواطنين إسرائيليين في ماليزيا.

وأضاف: "نجري تحقيقا، ولن نسمح بذلك"، مشيرا إلى أنه "إذا وُجد مواطنون إسرائيليون داخل البلاد، فسيتم ترحيلهم فورا، لأننا لا نعترف بإسرائيل".

وجاءت تصريحات أنور عقب انتشار تقارير إعلامية تحدثت عن رصد مواطنين إسرائيليين في ولاية جوهور، كانوا يستخدمون وثائق تثبت حملهم جنسيات مزدوجة.