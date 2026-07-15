مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

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اقتحمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ورددوا أغاني وهتافات استفزازية داخل باحاته.

ونشرت المحافظة، عبر صفحتها على منصة "فيسبوك"، مقطع فيديو يُظهر عشرات المستوطنين متجمعين في باحات المسجد الأقصى وهم يرددون أغاني وهتافات استفزازية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، إذ أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في تقرير صدر الأحد، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد 26 مرة خلال يونيو الماضي.

وبحسب التقرير، اقتحم 4 آلاف و212 مستوطنا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة خلال فترتي الاقتحام الصباحية والمسائية، بحماية قوات إسرائيلية.