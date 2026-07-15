سوريا: القبض على المسئول عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيمياوي بعهد بشار الأسد

ألقت وزارة الداخلية السورية، القبض على العقيد أحمد حبيب علي، المختص بالأسلحة الكيميائية، والذي أشرف على تصنيع قنابل غاز السارين، في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.



وأفادت في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بمنصة «فيسبوك»، أن وحدات وزارة الداخلية في محافظة اللاذقية، نفذت عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي، المختص بالأسلحة الكيميائية، والذي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسئولًا عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة (417).



وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن حبيب، كان أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو عشرين قنبلة محمّلة بغاز السارين، تزن كل منها 250 كيلوجراما، استُخدمت في هجمات استهدفت مدنًا وبلدات سورية خلال عامي 2013 و2017.



وأكدت الداخلية السورية، أن التحقيقات وما تزال مستمرة لكشف وتوثيق جميع الجرائم المنسوبة إليه، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.