الداخلية تنظم الملتقى العاشر لمبادرة جيل جديد بجنوب سيناء تحت رعاية الرئيس السيسي

نظمت وزارة الداخلية الملتقى العاشر لمبادرة "جيل جديد" بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ لتمنح شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة معايشة تجربة واقعية لترسيخ الانتماء الوطني.

وفي تجسيد حي لعظمة التضحيات في سبيل استرداد الأرض، بدأ الملتقى بزيارة الشباب موقع عيون موسى الحصين، الذي يمثل أحد الشواهد الخالدة على بطولات حرب أكتوبر المجيدة، ويضم الموقع خنادق ودشما وتحصينات عسكرية، إلى جانب أسلحة ومقتنيات توثق تفاصيل إحدى المعارك البطولية التي خاضها الجيش المصري لاسترداد الأرض، لتبقى شاهدا حيا على ملحمة الفداء، ورسالة تُغرس في نفوس الشباب قيمة الوطن، وقدسية الدفاع عن أرضه.

وتوجه الشباب إلى مدينة شرم الشيخ للتعرف على أبرز معالمها وأهميتها الاقتصادية، حيث استضافت المدينة الشبابية بشرم الشيخ شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة على مدار أيام الملتقى، ومنها انطلقوا لزيارة أبرز معالم المدينة.

وتضمنت أبرز معالم المدينة متحف شرم الشيخ، الذي يضم العديد من القطع الأثرية من العصور القديمة حتى الحديثة، فضلا عن التراث البدوي السيناوي.

وخلال الزيارة، شاهد الشباب ميدان السلام، الذي يضم أيقونة السلام، والتي تعبر عن قيمة مدينة شرم الشيخ كرمز للسلام العالمي.

وحرصت المبادرة على عقد محاضرة لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة حول دير سانت كاترين وأهميته التاريخية كمقصد سياحي للسياحة الدينية.

وعقب المحاضرة، وفي تجربة دينية وتاريخية فريدة، تم اصطحاب شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة إلى دير سانت كاترين، أحد أقدم الأديرة في العالم، والمسجل كتراث عالمي لليونسكو.

ويضم الدير مكتبة تُصنف كثاني أقدم وأهم مكتبة في العالم بعد مكتبة الفاتيكان، حيث تحتوي على آلاف المخطوطات والوثائق والأيقونات النادرة.

وشمل برنامج الملتقى العاشر زيارة مسجد الصحابة، أحد أبرز معالم المدينة، الذي يتميز بتصميمه المعماري الفريد.

كما تضمن برنامج الملتقى زيارة مركز الرصد الأمني الموحد بمدينة شرم الشيخ، الذي يرصد الحالة الأمنية بمدن جنوب سيناء عبر كاميرات المراقبة المنتشرة بالشوارع والميادين الرئيسية بهذه المدن، بما يتيح التعامل الفوري والسريع مع كل المستجدات الأمنية.

وعلى الصعيد الثقافي، تضمن الملتقى العاشر عددا من المحاضرات الثقافية التي تناولت أهمية وقيمة سيناء وتراثها الفني والثقافي.

وحرصت المبادرة على زيارة محطة تحلية المياه الرئيسية في شرم الشيخ، وهي واحدة من المشروعات الحيوية التي تمثل شريانا أساسيا للحياة داخل المدينة.

كما حرصت مبادرة "جيل جديد" على اصطحاب الشباب في رحلة بحرية بالمركب الزجاجي، استمتعوا خلالها برؤية الأسماك والشعاب المرجانية الملونة في البحر الأحمر، وهي من الرحلات المميزة لزائري المدينة.

وخلال برنامج الملتقى، استمتع الشباب بجولة بالممشى السياحي بخليج نعمة، كشفت جانبا مختلفا من سحر المدينة.

وفي ختام فعاليات الملتقى، تم تنظيم حفلة ترفيهية ومسابقات رياضية.