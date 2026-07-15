عقد مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والفنية التي تهم القطاع، وفي مقدمتها الخطاب الوارد من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بشأن إعداد الخطة الاستراتيجية السنوية للمواصفات القياسية المصرية للفترة من يوليو 2026 حتى يونيو 2027، إلى جانب مراجعة التعديلات المقترحة على عدد من المواصفات الخاصة بقطاع الأحذية، وفق بيان اليوم.

واستعرض مجلس إدارة الغرفة الخطاب الوارد من هيئة المواصفات والجودة، والذي يدعو الغرفة إلى تقديم مقترحاتها بشأن إصدار مواصفات قياسية مصرية جديدة أو مراجعة المواصفات القائمة، بما يواكب أحدث الإصدارات الدولية ويسهم في تطوير صناعة الجلود وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وحماية المستهلك.

كما ناقش أعضاء المجلس التعديلات المقترحة على المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالأحذية، والتي شملت مشروعات المواصفات رقم 3571 الخاصة بأحذية القدم، و3572 الخاصة بالأحذية الرياضية، والمتضمنة تحديثات تتعلق باختبارات ثبات اللون للاحتكاك الجاف والرطب وفق المواصفات الدولية، إلى جانب إضافة اختبار مقاومة الانزلاق وفق المواصفة ISO 24267 إلى جانب المواصفة المعمول بها ISO 13287.

وأكد جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، أن الغرفة ستعد توصية فنية للرد على الخطاب الوارد من الهيئة، موضحًا أن التعديلات المقترحة تتضمن مراجعة أربع فقرات بالمواصفات.

وأشار السمالوطي إلى أن مجلس الإدارة يراجع التعديلات الفنية بالتفصيل، لافتًا إلى أن غالبية التعديلات المقترحة لا تستدعي تغييرات جوهرية، إلا أن الغرفة حريصة على مراجعتها بدقة بما يضمن توافقها مع احتياجات الصناعة المحلية ومتطلبات المصنعين.

وأكد أنه سيتم إعداد مذكرة فنية تتضمن ملاحظات الغرفة وإرسالها إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة خلال 15 يومًا، في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتطوير منظومة المواصفات القياسية بما يدعم الصناعة الوطنية ويرفع جودة المنتج المصري.

كما تطرق الاجتماع لملف الأسعار الاسترشادية، حيث وجه رئيس الغرفة الشعب النوعية الثلاث (شعبة الأحذية، وشعبة المصنوعات الجلدية، وشعبة مستلزمات الإنتاج) بعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة لإعادة النظر في الأسعار الاسترشادية سواء للمنتجات التامة المستوردة أو لمستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج، تمهيدًا لرفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة.

كما ناقش المجلس مقترحات تعديل اللائحة الداخلية للغرفة بما يتوافق مع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية ولائحته التنفيذية، في إطار تطوير منظومة العمل المؤسسي داخل الغرفة.

وفي ملف المعارض، استعرض مصطفى علام عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المعارض اخر مستجدات معرض القاهرة الدولي للجلود الحادي والعشرين والذي تنظمه الغرفة نهاية العام الحالي.