بكين ترفض مشروع قانون أمريكي يستهدف الدول المستوردة للطاقة الروسية

أعلنت الصين، الأربعاء، معارضتها لمشروع قانون أمريكي يستهدف فرض عقوبات على الدول المستوردة للطاقة الروسية.

وأفاد بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحفي في بكين.

وقال جيان إن بلاده "تعارض بشدة العقوبات الأحادية غير القانونية التي لا تستند إلى القانون الدولي، ولم تحصل على تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأوضح أن بلاده "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع بحزم عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها ومواطنيها".

ولفت جيان إلى أن "اتباع سياسة المعايير المزدوجة وممارسة الإكراه والضغط لن يؤدي في النهاية إلا إلى الإضرار بمن يلجأ إليها".

ويقضي المشروع، الذي قدمه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو قيد الدراسة حاليا، بفرض قيود على دول تشتري الطاقة الروسية، وبموجبه يمكن للرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية أو قيود على الدول التي تستورد الطاقة من موسكو.

ويأتي الخلاف بين الصين والولايات المتحدة في ظل توتر تجاري متصاعد بينهما، مع امتداد النزاعات بين الجانبين إلى قطاعات جديدة، بينها رقائق الذكاء الاصطناعي، والمعادن النادرة، وحظر مشاركة شركات معينة في المناقصات الحكومية، والصيد البحري، وسلاسل إمداد بعض المنتجات السمكية.

ويأتي هذا التوتر في سياق حرب تجارية بين واشنطن وبكين، رغم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وإجرائه محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين، فضلا عن الاتفاق على حل القضايا الخلافية.

ومن المنتظر فرض عقوبات وقيود على الدول التي تشتري الطاقة الروسية، في حال إقرار المشروع في مجلس الشيوخ الأمريكي.