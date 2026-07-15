الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات إضافية بقيمة 20 مليون يورو لفنزويلا بعد الزلزالين

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه سيقدم مساعدات إنسانية أخرى بقيمة 20 مليون يورو (22.8 مليون دولار) إلى فنزويلا؛ لتمكينها من مواجهة تداعيات الزلزالين اللذين هزاها الشهر الماضي.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن أحدث حزمة مساعدات ستمول شراء المعدات الطبية، وستدعم فرق البحث والإنقاذ، وتأتي بالإضافة إلى حزمة بقيمة خمسة ملايين يورو نالت الموافقة في يونيو، ومساعدات لفنزويلا بقيمة 52 مليون يورو جرى الإعلان عنها في مطلع العام، وفقا لوكالة رويترز.

وهز زلزالان قويان فنزويلا في 24 يونيو، ما تسبب في وفاة ما أكثر من 4700 شخص.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر هز منطقة تبعد نحو 160 كيلومترا غرب كراكاس، أعقبته بعد أقل من دقيقة هزة أرضية بلغت قوتها 7.5 درجة.