يزداد الاعتماد على الأجهزة الكهربائية والضغط على مصادر الكهرباء في المنازل خلال فصل الصيف، ما يؤدي إلى زيادة المخاطر المرتبطة بسوء استخدام تلك الأجهزة، حيث شهدت مصر عدة حرائق منزلية مأساوية كانت الكهرباء سببًا رئيسيًا فيها، إلا أن اتباع بعض الإرشادات البسيطة في التعامل مع الأجهزة، إلى جانب معرفة طرق التصرف عند نشوب حرائق كهربائية، يساعد في تفادي وقوع كوارث داخل المنزل.

وتستعرض "الشروق" أهم النصائح لتجنب حرائق الكهرباء وإرشادات النجاة منها، وفقًا لما ورد عن هيئة الإطفاء الأمريكية، وإدارة الإطفاء في لندن، والجمعية الأمريكية للوقاية من الحرائق.

الكهرباء وحجم الخطر

تتحرك الكهرباء داخل جدران المنازل دون أن تمثل خطرًا في الظروف الطبيعية، لكنها قد تتحول إلى مصدر للحريق والدمار في بعض الحالات، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نحو 30% من حرائق المنازل في أوروبا تحدث بسبب الكهرباء، مسببة خسائر تُقدر بنحو 10 مليارات يورو سنويًا، بينما تشهد الولايات المتحدة في المتوسط نحو 40 ألف حريق كهربائي سنويًا داخل المنازل، تسفر عن قرابة 1000 قتيل ومصاب.

وتقع حرائق المنازل نتيجة عدة أسباب، من بينها التحميل الزائد الذي يحدث عند توصيل أجهزة ذات قدرة عالية على المشتركات، كما أن تلف الأسلاك أو تعرضها للقطع والتهتك يؤدي إلى تسرب الحرارة منها، ما قد يشعل أثاث المنزل، إضافة إلى أن أعطال الصيانة في بعض الأجهزة الكبيرة مثل المكيفات والثلاجات قد تتسبب أيضًا في اندلاع الحرائق.

نصائح لمنع حرائق الكهرباء

يُنصح بتجنب تحميل المشتركات فوق طاقتها، إذ تعد من أبرز أسباب الحرائق، ويكون ذلك بعدم توصيل الأجهزة الكبيرة مثل الثلاجات والأفران بها نهائيًا، أما الأجهزة ذات الاستهلاك المرتفع نسبيًا مثل غلاية المياه، فيجب تشغيلها بمفردها على المشترك دون مشاركة أجهزة أخرى لتفادي الحمل الزائد.

كما يُنصح بتغيير أسلاك الكهرباء فور ملاحظة أي تلف أو ليونة بها، مع تجنب وضعها أسفل السجاد أو خلف الأثاث الخشبي، حتى لا تتسبب في إشعال تلك المواد القابلة للاحتراق.

ويُفضل توخي الحذر عند استخدام الأجهزة الكهربائية التي تولد حرارة مرتفعة مثل مجفف الشعر والمكواة، وعدم وضعها فوق الأقمشة أو الأسطح الخشبية، مع ضرورة فصلها من مصدر الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها، نظرًا لاحتفاظها بحرارة قد تؤدي إلى اشتعال ما يحيط بها.

ويجب الانتباه عند استخدام شواحن الهواتف، من خلال تجنب شراء الأنواع الرديئة التي قد تتلف وتؤدي إلى تسرب الكهرباء، كما ينبغي عدم وضع الهاتف أثناء الشحن على مواد قابلة للاشتعال مثل السرير أو الأدراج الخشبية، حيث قد يصدر عنه حرارة تؤدي إلى حدوث شرارة تشعل ما حوله.

كما يُنصح بعدم شحن الهواتف أثناء النوم، نظرًا لصعوبة ملاحظة أي مؤشرات مبكرة لاندلاع حريق والتدخل في الوقت المناسب.

علامات حرائق الكهرباء

توجد بعض العلامات المبكرة التي يجب الانتباه لها لتجنب حرائق الكهرباء، من بينها انبعاث رائحة المطاط المحروق، والتي تدل على احتراق الأسلاك، بالإضافة إلى ظهور شرر أو دخان من الأجهزة الكهربائية، وهو ما يشير إلى وجود خطر حقيقي.

كما يجب ملاحظة أي تغير غير طبيعي في لون الأسلاك أو الأجهزة، حيث قد يكون ذلك مؤشرًا على تعرضها لماس كهربائي، وكذلك الانتباه إلى الشرر الصادر من مصابيح السقف، والذي قد يدل على وجود خلل كهربائي.

معدات إطفاء سهلة وضرورية

ينبغي توفير وسيلتين بسيطتين داخل المنزل للسيطرة على الحرائق الكهربائية، الأولى هي كمية من الرمل أو التراب، ويمكن استخدام البيكنج باودر عند توفره، أما الوسيلة الثانية فهي قطعة قماش سميكة غير قابلة للاشتعال، حيث يمكن استخدامهما لإخماد النيران.

كما يُفضل اقتناء طفاية حريق تعمل بالبودرة أو الغاز، مع الحرص على صيانتها بشكل دوري والتدرب على استخدامها.

طريقة التعامل مع حرائق الكهرباء

عند اندلاع حريق كهربائي، يُفضل فصل التيار الكهربائي من المصدر الرئيسي للمنزل، لمنع استمرار تدفق الكهرباء، ثم يتم إخماد النيران باستخدام الرمل أو طفاية الحريق، مع تجنب استخدام الماء حتى لا يؤدي ذلك إلى تفاقم الحريق أو التعرض للصعق الكهربائي.

كما يُنصح بوضع خطة مسبقة لإخلاء المنزل في حالات الطوارئ، والتدرب عليها بشكل منتظم حفاظًا على سلامة الأرواح.