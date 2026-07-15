إسرائيل تقر إقامة مستوطنة جديدة شمالي الضفة الغربية

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إن المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية (الكابينت) صادق على إقامة مستوطنة جديدة شمالي الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع بذلك عدد المستوطنات التي أقرتها الحكومة الحالية منذ تشكيلها أواخر عام 2022 إلى 104 مستوطنات.

وقال سموتريتش، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "الكابينت وافق على اقتراحي بإنشاء مستوطنة جديدة في السامرة (شمالي الضفة الغربية) قرب مستوطنة صانور".

وأضاف أن عدد المستوطنات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية الحالية منذ تشكيلها أواخر عام 2022 ارتفع إلى 104 مستوطنات.

وزعم زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف أن هذه الخطوات تمثل "ثورة تاريخية" في الضفة الغربية، معتبرا أنها "ستمنع قيام دولة فلسطينية".

وقال: "104 مستوطنات وأكثر من 160 مزرعة ستشكل جدارا دفاعيا" لعدد من المدن الإسرائيلية.

ويأتي الإعلان في ظل تسارع القرارات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، قبيل الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر المقبل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت، الثلاثاء، عن قرار سري اتخذه "الكابينت" في مارس 2026، يقضي بإقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما يطالب الفلسطينيون بوقف التوسع الاستيطاني، باعتباره يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن استشهاد 1179 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، إضافة إلى اعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني.