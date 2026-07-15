 محافظ الدقهلية يكرم إمام عاشور ويحدد موعد تكريم ياسر إبراهيم - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يوليه 2026 7:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من بطل المونديال؟


النتـائـج تصويت

محافظ الدقهلية يكرم إمام عاشور ويحدد موعد تكريم ياسر إبراهيم

الشروق
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2026 - 7:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2026 - 7:06 م

 كرم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، نجم المنتخب الوطني إمام عاشور، حيث أهداه درع المحافظة الرسمي تقديراً لتألقه وإنجازه مع الفراعنة في بطولة كأس العالم، وذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، ووالد اللاعب وشقيقه.

وعبر محافظ الدقهلية خلال اللقاء عن اعتزازه وفخره الشديد بما يقدمه أبناء المحافظة من نماذج مضيئة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، مؤكداً أن "الرياضة تعد ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتعزيز قيم الانتماء والتميز لدى الأجيال الجديدة".

كما أعلن المحافظ عن رغبته في مواصلة دعم وتشجيع رموز المحافظة الرياضيين، كاشفاً أنه سيتم استقبال وتكريم نجم خط دفاع المنتخب، ياسر إبراهيم، فور عودته من السفر خارج البلاد، لضمه إلى قائمة شرف المكرمين من أبناء الدقهلية.

واختتم اللواء طارق مرزوق كلمته بتثمين المسيرة الرياضية لإمام عاشور وجهوده الكبيرة مع المنتخب، متمنياً له تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات مع منتخب مصر وناديه في الفترة المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك