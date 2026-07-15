مسئول إسرائيلي يرجح بدء تطبيق المنطقتين النموذجيتين في لبنان خلال أيام

رجّح مسئول إسرائيلي، الأربعاء، بدء تطبيق الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان خلال أيام، واصفًا محادثات روما بأنها "مثمرة".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المسئول الإسرائيلي قوله إن "جولة المحادثات بين إسرائيل ولبنان في روما بإيطاليا، التي اختُتمت اليوم، كانت مثمرة".

وأضاف أن "هناك حاجة إلى مزيد من التحضيرات والاتفاقات قبل البدء بتنفيذ المراحل الأولية للمناطق التجريبية".

واستدرك: "سيتحقق ذلك خلال الأيام القادمة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الأربعاء، رجّح مصدر رسمي لبناني رفيع بدء تطبيق "المنطقتين النموذجيتين" جنوبي البلاد خلال أيام، استجابةً لطلب لبناني، مؤكدًا تحقيق تقدم مع اختتام مباحثات روما.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، في ختام مباحثات اليوم الثاني والأخير من مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المباحثات تناولت، بالتفصيل، آلية تنفيذ اتفاق "صيغة الإطار"، والإطار الزمني لتسلسل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وأضاف أن إحدى المنطقتين ستكون "واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، فيما تقع الثانية على تخومه"، على أن يجري العمل على تعزيز سلطة الجيش اللبناني فيهما.

وفي 26 يونيو الماضي، وقّعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، "صيغة إطار" تنص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين (نموذجيتين) من دون تسميتهما.

ولم يحدد الاتفاق جدولًا زمنيًا للانسحاب، وربطه بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة خاصة إلى "حزب الله".

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية، التي اختُتمت في روما، تناولت عددًا من الملفات المطروحة بين الجانبين، ولا سيما ما يتعلق بالمنطقتين التجريبيتين.

وسبق أن عُقدت خمس جولات تفاوض بين بيروت وتل أبيب في واشنطن، وأفضت إلى توقيع "صيغة إطار" تنص على انسحاب إسرائيلي متدرج من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، الذي بدأ في 2 مارس 2026، وأسفر عن استشهاد 4 آلاف و324 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و223 آخرين، فضلًا عن نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لمسافة تتجاوز 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وبالإضافة إلى احتلالها أراضيَ لبنانية، تحتل إسرائيل أراضيَ فلسطينية وأخرى سورية، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية.