مايكل أوين يرشح بديل محمد صلاح في ليفربول ويشيد بقدرات إيزاك

طالب مايكل أوين، أسطورة نادي ليفربول، إدارة ناديه السابق بضرورة تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق قادر على تعويض جزء كبير من تأثير محمد صلاح في الموسم المقبل.

ويبحث ليفربول عن تعزيز صفوفه بعد رحيل محمد صلاح عن الفريق عقب مسيرة امتدت لتسع سنوات داخل ملعب أنفيلد، حيث يرى أوين أن الريدز بحاجة بشكل خاص إلى لاعب قادر على شغل مركز الجناح الأيمن.

وقال أوين في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو": "أعتقد أن ألكسندر إيزاك سيكون لاعبًا مهمًا للغاية لليفربول الموسم المقبل، خاصة مع غياب أهداف محمد صلاح وإصابة هوجو إيكتيكي".

وأضاف: "من المتوقع أن يكون هناك تعاقد جديد في خط الهجوم، لكن حتى مع الوضع الحالي وبدون أي صفقات إضافية، فإن إيزاك سيكون عنصرًا مهمًا، وتزداد قيمته في ظل رحيل صلاح وغياب إيكتيكي".

وأوضح نجم ليفربول السابق أن الفريق لا يحتاج بالضرورة إلى مهاجم صريح جديد، لكنه شدد على ضرورة إيجاد بديل لصلاح في الجبهة اليمنى، قائلًا: "ليفربول يحتاج بالتأكيد إلى لاعب في مركز الجناح الأيمن، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى شراء مهاجم صريح".

وتابع: "سواء رأيت أن ريو نجوموها أو كودي جاكبو قادران على القيام بالدور المطلوب في الجهة اليسرى، فهذا أمر جيد، لكن لا شك أننا بحاجة إلى تعويض صلاح على الجانب الأيمن".

ورشح أوين لاعب وست هام يونايتد جارود بوين ليكون الخيار المناسب لخلافة صلاح، مؤكدًا امتلاكه الإمكانيات التي تؤهله للعب مع أحد كبار الدوري الإنجليزي.

وقال: "جارود بوين لاعب مطلوب بشدة، ولا توجد لدي أي شكوك حول قدراته، فهو لاعب رائع وسيسجل الكثير من الأهداف، كما أنه يملك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "من الصعب أن يستمر لاعب بهذه الجودة في دوري الدرجة الأولى لمدة موسم كامل، فهو ليس لاعبًا صغيرًا يبدأ مسيرته، بل يجب أن يكون ضمن فرق القمة".