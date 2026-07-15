أجرى نبيل فهمي، الأمين العام، اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وذلك في ضوء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وتناولت الاتصالات تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سلطنة عُمان، واستهداف ناقلتي النفط "ممباسا" و"الباهية" التابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والهجمات على دولة الكويت، وما أسفرت عنه هذه الاعتداءات المرفوضة من خسائر بشرية وإصابات.

وأعرب فهمي خلال الاتصالات عن رفضه الكامل لهذه الاعتداءات الإجرامية التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، مؤكدا أن أمن وسلامة الملاحة البحرية واحترام قواعد القانون الدولي يظلان ركيزتين أساسيتين للحفاظ على الأمن الجماعي واستقرار الاقتصاد العالمي.

وشدد الأمين العام للجامعة على أن المجتمع الدولي مطالب بالاضطلاع بمسئولياته لمنع المزيد من التصعيد، كما جدد فهمي خلال الاتصالات تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه الدول من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها، مجددا رفض الجامعة لأي أعمال من شأنها تهديد أمن الدول العربية أو المساس باستقرارها.

نبيل فهمي: المجتمع الدولي مطالب بالاضطلاع بمسئولياته لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة

ليلى محمد

أجرى نبيل فهمي، الأمين العام، اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وذلك في ضوء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وتناولت الاتصالات تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سلطنة عُمان، واستهداف ناقلتي النفط "ممباسا" و"الباهية" التابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والهجمات على دولة الكويت، وما أسفرت عنه هذه الاعتداءات المرفوضة من خسائر بشرية وإصابات.

وأعرب فهمي خلال الاتصالات عن رفضه الكامل لهذه الاعتداءات الإجرامية التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، مؤكدا أن أمن وسلامة الملاحة البحرية واحترام قواعد القانون الدولي يظلان ركيزتين أساسيتين للحفاظ على الأمن الجماعي واستقرار الاقتصاد العالمي.

وشدد الأمين العام للجامعة على أن المجتمع الدولي مطالب بالاضطلاع بمسئولياته لمنع المزيد من التصعيد، كما جدد فهمي خلال الاتصالات تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة، ودعمها الكامل لكل ما تتخذه الدول من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها، مجددا رفض الجامعة لأي أعمال من شأنها تهديد أمن الدول العربية أو المساس باستقرارها.