رئيس الأركان السعودي ونائب قائد القيادة الأمريكية يناقشان تطوير التعاون العسكري بين البلدين

ناقش رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض الرويلي مع نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك خلال لقائهما في وزارة الدفاع في الرياض اليوم الأربعاء تطوير التعاون في المجالات العسكرية بين البلدين.

وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع السعودية على موقعها الرسمي أن الرويلي و باتريك فرانك، ناقشا سبل تطوير التعاون في المجالات العسكرية، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

ويأتي اللقاء العسكري السعودي الأمريكي بعد اعلان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف التي تقودها المملكة في اليمن يوم الاثنين التصدي لصواريخ بالستية أطلقتها حركة أنصار الله "الحوثية" نحو المنطقة الجنوبية في السعودية.