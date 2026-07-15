قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن عملية تنقية بطاقات التموين تستند على دخول الأسر، موضحًا أن الاستبعاد حال انضمام الأبناء لمدارس خاصة لا يندرج على جميع هذه المدارس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، أن الاستبعاد في هذه الحالة يكون حال الانضمام لمدارس بمصاريف مرتفعة باعتبار ذلك مؤشرًا أو معيارًا على دخل الأسرة.

وأوضح أن هناك معايير أخرى لا يوجد خلاف عليها بينها امتلاك وحدة سكنية في كومباوند فاخر أو امتلاك سيارة حديثة، مؤكدا أن كل هذه الأمور تعد مؤشرًا على دخل الأسرة.

وأشار إلى أن عملية التنقية تخضع للمراجعة، كما أن باب التظلم مفتوح أمام المواطنين الذين يتم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني.

وأكد أنه فيما يخص الأفران، فالخبز المدعم متوفر دون أي تغيير في هذه المنظومة، مؤكدا أن الدعم العيني لا يزال مستمرًا حتى الآن.

وصرح مدبولي، بأن الدولة نجحت للمرة الأولى في جمع نحو 4.9 ملايين طن من القمح، ليكون مخصصًا للخبز المدعم، لكن إمكانية البيع كخبز حر أمرٌ قائم في المخابز الأخرى سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص.