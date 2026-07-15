قال طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن حجم سوق الغذاء في مصر يبلغ نحو 175 مليار دولار، ويشمل الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية والاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية والزراعية يمثل نحو 17% من حجم السوق، بقيمة تقترب من 30 مليار دولار.

وأضاف الهوبي، خلال كلمته على هامش ورشة توعوية نظمتها إحدى شركات الصناعات الغذائية بعنوان: «من المعايير إلى التطبيق.. لتحقيق رؤية مصر لتعزيز جودة وسلامة الغذاء»، أن معدل النمو المستهدف لسوق الصناعات الغذائية بمعدل 9% سنويًا.

وأوضح أن مصر تُعد سوقًا استهلاكية كبيرة، إذ يبلغ عدد سكانها حاليًا نحو 110 ملايين نسمة، وهو ما يدعم نمو قطاع الصناعات الغذائية مع تزايد أعداد المستهلكين وتنوع احتياجاتهم.

وذكر أن السنوات الماضية شهدت وصول التعاون بين الهيئة وقطاع الصناعات الغذائية والزراعية إلى مستويات متقدمة، في ظل وجود بيئة مناسبة للحوار والتنسيق، لافتًا إلى تزايد اهتمام المصنعين بالانضمام إلى «القائمة البيضاء» بعد ربط سرعة إجراءات التصدير بمدى الالتزام بمعايير الهيئة.

وأكد أن الهيئة تعمل على إعداد تشريعات استباقية للمنتجات الجديدة لمواكبة التطور المتسارع في الأسواق، بما يسهم في تطوير أدائها، موضحًا أنها تتبنى دورًا يتجاوز الرقابة التقليدية إلى تنظيم السوق، من خلال إنشاء منظومة وطنية متكاملة لسلامة الغذاء في مصر.

وأضاف أن رفع الوعي يمثل أحد المحاور الرئيسية في عمل الهيئة، ذاكرا أن القطاع الخاص يعد شريكًا أساسيًا في جهود التوعية ونشر ثقافة سلامة الغذاء.

وأوضح أن جزءًا كبيرًا من شكاوى المصدرين والمستوردين يرتبط بالأشخاص القائمين على إنهاء الإجراءات نيابة عن الشركات، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة التفتيش والانتقال من الأساليب التقليدية إلى الرقابة الذكية والإلكترونية، بما يضمن وجود مفتشين مؤهلين وقادرين على قيادة المنظومة الرقابية الحديثة.

وأشار إلى تعاون الهيئة مع جهات دولية لبناء كوادر وقيادات قادرة على قيادة منظومة سلامة الغذاء خلال السنوات المقبلة، من خلال إعداد جيل من المفتشين يمتلك المهارات اللازمة للتعامل مع التقنيات الحديثة والتطور العلمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد في ختام كلمته أن نجاح المنظومة الوطنية لسلامة الغذاء في مصر يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين جميع الأطراف، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات المسئولية وتحقيق سوق غذاء أكثر تنظيمًا وكفاءة.