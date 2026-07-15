وزارة الحرب الأمريكية: إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق أواخر سبتمبر المقبل

أكدت وزارة الحرب الأمريكية أن مهمة التحالف الدولي في العراق ستنتهي بحلول نهاية سبتمبر المقبل، وفقًا للجدول الزمني المعلن سابقًا.

وحسبما نشرت وكالة الأنباء العراقية «واع»، فإن الوزارة أوضحت في بيان، أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بحث مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خلال اجتماع في البنتاجون، مستقبل العلاقات الأميركية العراقية، وملف التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش»، وإنهاء مهمة عملية «العزم الصلب» المنطلقة من العراق.

وأكد هيغسيث التزام الولايات المتحدة بتنفيذ البيان المشترك الصادر في سبتمبر 2024، والذي نص على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق، واختتام مهمة عملية «العزم الصلب» بحلول 30 سبتمبر.

كما رحب هيغسيث بالمبادرة التي تقودها الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أنها تعزز سيادة العراق وترسخ سلطة مؤسساته الرسمية على جميع الجهات المسلحة.

وبدأ رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الاثنين الماضي، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة وسط تجدد التصعيد مع إيران، وفرض ضغوط أمريكية على بغداد لكبح الفصائل المدعومة من طهران، وتقول الحكومة العراقية إن الزيارة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم تتعلّق بالنفط والغاز، وباستقطاب شركات أمريكية.