مدافع إنجلترا تميمة حظ ميسي قبل نصف نهائي المونديال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يأمل منتخب الأرجنتين في استمرار تفوق نجمه وقائده ليونيل ميسي في مواجهة إنجلترا بمباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم مساء اليوم لاأربعاء.

ويلتقي المنتخبان في نصف نهائي المونديال على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا،

واجه ليونيل ميسي المدافع الإنجليزي جون ستونز ثلاث مرات في دوري أبطال أوروبا، ونجح في تسجيل أربعة أهداف خلال تلك المواجهات، بمعدل هدف كل 68 دقيقة.

وجاءت أبرز تلك المباريات في أكتوبر 2016، عندما سجل النجم الأرجنتيني ثلاثية "هاتريك" في شباك مانشستر سيتي، في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة (4-0) على ملعب كامب نو.