تقديرات إسرائيلية بلقاء ترامب ونتنياهو يوم الاثنين المقبل

نقلت القناة 12 العبرية، عن مصادر إسرائيلية، قولها إن اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعقد يوم الاثنين المقبل في واشنطن.

ولم يصدر أي إعلان رسمي من البيت الأبيض أو تأكيد أمريكي بشأن اللقاء المرتقب حتى الآن.

وفي وقت سابق، توقعت مصادر لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن يتوجه نتنياهو، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ليلة السبت المقبل.

ويسعى نتنياهو للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل تجدد الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد اللقاء.

وكان مكتب نتنياهو قد سعى لترتيب لقاء مع ترامب الأسبوع الماضي، بعد آخر لقاء بين المسئولين في 11 فبراير الماضي، في غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

ومن ضمن أسباب رغبة نتنياهو في لقاء ترامب سريعا السعي لاستعادة الثقة التي تضررت منذ الحرب مع إيران، حيث تزايدت التصريحات من جانب الدائرة المقربة لترامب، التي تشير إلى أن تقديرات نتنياهو كانت خاطئة.