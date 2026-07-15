محكمة كينية ترد دعوى أقامها مجتمع الرستافاري لتقنين الماريجوانا

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ردت المحكمة العليا في كينيا اليوم الأربعاء، مذكرة تسعى لتقنين استخدام مجتمع الراستافاري للقنب لأغراض دينية.

وقال القاضي باهاتي مواموي، إن قوانين كينيا التي تحظر زراعة الماريجوانا واستخدامها لا تنتهك حق الراستافاريين في الحرية الدينية. وأضاف أن منح هذا المجتمع استثناء يتطلب أساسا دستوريا وقانونيا سليما.

ومع ذلك، قال مواموي إن كينيا ينبغي أن تجري نقاشا وطنيا بشأن سياستها المتعلقة بالمخدرات.

وأضاف: "هذه ليست قضية تخص الراستافاريين وحدهم، بل تمس المجتمع بأسره."

ويحظر قانون مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية في كينيا زراعة الماريجوانا وحيازتها واستخدامها. وكان أتباع ديانة مجتمع الراستافاري قد تقدموا بالتماس إلى المحكمة لإعفائهم من أحكام هذا القانون، بحجة أن القنب يعد عنصرا أساسيا في طقوسهم الدينية.